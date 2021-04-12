***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31 Mart 2021 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.10 - Denetçinin seçilmesi.11 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 31 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,3. 2020 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,4. 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakeresi ve tasdikine,5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanmasına,7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,8. 2020 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış, görev süreleri ve ödenecek ücretlere,10. Banka'nın 2021 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.04.2021Ek AçıklamalarBankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926934BIST