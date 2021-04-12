Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 18:33



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31 Mart 2021 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
10 - Denetçinin seçilmesi.
11 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
3. 2020 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,
4. 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakeresi ve tasdikine,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanmasına,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,
8. 2020 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış, görev süreleri ve ödenecek ücretlere,
10. Banka'nın 2021 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926934


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1561 8,1569 % 0,03  
Euro 9,7214 9,7402 % 0,38  
Sterlin 11,1769 11,2329 % 0,31  
Frank 8,8099 8,8629 % 0,28  
Riyal 2,1685 2,1793 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -11,61  
Altın Gr. 454 455 -2,75  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 -0,42  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,11  
B. Petrol 63,27 63,27 0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru