***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.04.2021 18:33
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 31 Mart 2021 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
10 - Denetçinin seçilmesi.
11 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
3. 2020 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,
4. 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakeresi ve tasdikine,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanmasına,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,
8. 2020 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış, görev süreleri ve ödenecek ücretlere,
10. Banka'nın 2021 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926934
BIST