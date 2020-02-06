***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
06.02.2020 20:41
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Şekerbank T.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Şekerbank T.A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca 06.02.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E 06/02/2020 12.202.925 % 1,05 1,42 % 8,38 -2.196.526 Yoktur
SKBNK.E 06/02/2020 4.661.441 % 0,4 1,43 % 7,98 -792.444 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817510
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9901
En Düşük
5,9757
18:056,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5706
18:05301,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,87
|Açılış
|: 301,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7203
|7,7590
|% -0,33
|
|Frank
|6,1148
|6,1516
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,96
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,95
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,44
|