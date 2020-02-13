***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
13.02.2020 22:04
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca
13
.02.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E 13/02/2020 2.576.832 % 0,22 1,34 % 6,91 -669.976 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818956
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
0
En Düşük
0
18:056,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0450
En Düşük
6,0344
18:056,5523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5554
En Düşük
6,5465
18:05306,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,55
|Açılış
|: 306,18
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8586
|7,8981
|% 0,61
|
|Frank
|6,1464
|6,1835
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6061
|1,6142
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,41
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,01
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