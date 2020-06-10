***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
10.06.2020 20:01
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca 10.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E 10/06/2020 1.600.000 % 0,14 1,29 % 6,39 -496.000 Yoktur
SKBNK.E 10/06/2020 459.608 % 0,04 1,28 % 6,35 -147.074 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850567
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7703
18:057,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7506
En Düşük
7,6879
18:05376,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,11
|Açılış
|: 376,69
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,72
En Düşük
373,26
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6622
|8,7056
|% 0,47
|
|Frank
|7,1682
|7,2114
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8022
|1,8112
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|11,78
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.537
|9,00
|
|Tam
|2.493
|2.520
|-7,40
|
|Yarım
|1.217
|1.228
|-1,80
|
|Çeyrek
|608
|615
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 716 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 110, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:55EKGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 847, 014 adet işlem