***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
24.06.2020 18:56
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca 24.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E 24/06/2020 250.000 % 0,02 1,41 % 2 -47.500 Yoktur
SKBNK.E 24/06/2020 1.750.000 % 0,15 1,4 % 1,85 -350.000 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852721
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05389,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 389,07
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4993
|8,5419
|% -0,55
|
|Frank
|7,2111
|7,2546
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-4,05
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.542
|4,00
|
|Tam
|2.592
|2.607
|4,10
|
|Yarım
|1.263
|1.275
|2,00
|
|Çeyrek
|634
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-2,37
|
Seans Raporu
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