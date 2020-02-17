***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne verilen Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş gelir tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819784BIST