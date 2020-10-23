***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
23.10.2020 19:24
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulduğu 01.10.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.
Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 22.10.2020 tarih ve 66/1296 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883476
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
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|Önceki Kapanış
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|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,9610
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4388
En Yüksek
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|| 0,0473
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
18:05487,15
En Yüksek
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|: 0,24%
|| 1,16
|Açılış
|: 487,07
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|Önceki Kapanış
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|
490,33
En Düşük
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|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9515
|7,9561
|% 0,23
|
|Euro
|9,4321
|9,4388
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3289
|10,3807
|% -0,26
|
|Frank
|8,7588
|8,8115
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,67
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Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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