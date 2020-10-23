***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulduğu 01.10.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu.Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 22.10.2020 tarih ve 66/1296 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883476BIST