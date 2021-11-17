***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide yer alan kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içi borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğunun 2021/57 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulduğu belirtilmişti. Bu kapsamda, SPK tarafından 11.11.2021 tarih ve 59/1638 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978394BIST