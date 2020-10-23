***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.10.2021Ek AçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulduğu 01.10.2020 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 22.10.2020 tarih ve 66/1296 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan ihraç belgesi, ekleri ve ihraççı başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 İhraççı Başvuru Formu imzalı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883477BIST