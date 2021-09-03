***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı için Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurt dışında toplamda azami 350 milyon ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarına kadar sabit veya değişken faizli, çeşitli tertip veya vadelerde, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono ve/veya benzeri türden (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) borçlanma aracı ihraç edilmesi için gerekli izinlerin alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961810BIST