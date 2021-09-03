***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.09.2021 18:52
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurt dışında toplamda azami 350 milyon ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarına kadar sabit veya değişken faizli, çeşitli tertip veya vadelerde, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono ve/veya benzeri türden (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) borçlanma aracı ihraç edilmesi için gerekli izinlerin alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961810
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
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|Açılış
|: 1.480
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 481,56
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490,12
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3145
|8,3161
|% 0,51
|
|Euro
|9,8664
|9,9071
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,60
|
|Frank
|9,0536
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-0,47
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