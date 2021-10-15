***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2021 18:29
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971103
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
|: 1.412
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1.422
En Düşük
1.397
18:059,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 9,1950
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|Önceki Kapanış
|: 9,1500
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9,2787
En Düşük
9,1719
18:0510,7854
En Yüksek
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10,6401
18:05526,36
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|Açılış
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|: 530,22
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531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2556
|9,2572
|% 0,87
|
|Euro
|10,7396
|10,7854
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,6892
|12,7529
|% 1,37
|
|Frank
|9,9951
|10,0553
|% 0,95
|
|Riyal
|2,4623
|2,4746
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,98
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
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