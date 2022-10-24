***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.10.2022 18:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073680
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4256
En Düşük
18,2261
18:05986,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,83
|Açılış
|: 986,64
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|Önceki Kapanış
|: 990,47
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999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|734.580
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|28.740.017
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ESEN
|57,70
|254.916.653
|% -8,12
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|TTKOM
|12,58
|1.230.400.394
|% 1,78
|
|HALKB
|8,60
|1.148.486.221
|% -1,60
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|ADESE
|1,30
|208.471.811
|% 6,56
|
|CEMAS
|1,99
|298.739.595
|% -4,33
|
|HALKB
|8,60
|1.148.486.221
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5943
|18,5979
|% 0,09
|
|Euro
|18,3588
|18,3805
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,8834
|20,9881
|% -0,27
|
|Frank
|18,4866
|18,5979
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-6,76
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.244
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,96
|90,96
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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