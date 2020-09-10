***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname SPK tarafından henüz onaylanmamıştır. SPK'nın incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874333BIST