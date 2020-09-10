***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.09.2020 10:19
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.
Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname SPK tarafından henüz onaylanmamıştır. SPK'nın incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874333
BIST
11:531.098
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.101
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|Önceki Kapanış
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469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:51
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.703
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|ARENA
|35,20
|24.416.107
|% -7,47
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|14.310.063
|% -6,51
|
|DGATE
|11,18
|37.035.772
|% -6,44
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,75
|513.871.884
|% -3,65
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|TSPOR
|7,73
|426.924.066
|% 7,96
|
|RTALB
|54,20
|382.340.384
|% 4,43
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|308.374.315
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|251.497.826
|% 3,42
|
|AKENR
|2,01
|216.510.826
|% -2,43
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4885
|% 0,05
|
|Euro
|8,8624
|8,8666
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7160
|9,7647
|% 0,08
|
|Frank
|8,2050
|8,2544
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,05
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,67
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,77
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,00
|