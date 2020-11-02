***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 2020/66 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885519BIST