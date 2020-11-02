***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.11.2020 18:47
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 2020/66 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885519
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,4460
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|Önceki Kapanış
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8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
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|Açılış
|: 9,8150
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|Önceki Kapanış
|: 9,7350
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9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
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|Açılış
|: 512,65
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4290
|8,4310
|% 1,02
|
|Euro
|9,8080
|9,8258
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,8374
|10,8917
|% 0,58
|
|Frank
|9,1211
|9,1760
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% 1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|13,35
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,67
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|38,28
|38,28
|0,34
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