***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Onaylı izahnamenin ekleri bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885522BIST