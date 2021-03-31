***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SKBNK, TRASKBNK91N8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SKBNK, TRASKBNK91N8 0 0Ek AçıklamalarBankamız 31.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52,617,016.75 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde- % 5'inin 2,630,850.84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 25,689,566.41 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,- Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24,296,599.50 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5,999,705.09 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4,049,570.86 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29,739,137.27 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10,049,275.95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14,247,323.55 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KDT finansal tablo.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUŞEKERBANK T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.860.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 114.311.046,2* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 0 75.375.829,074. Vergiler ( - ) 0 22.758.812,325. Net Dönem Kârı 0 52.617.016,756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 5.999.705,097. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 2.630.850,848. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 43.986.460,82Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 29.739.137,2719. Olağanüstü Yedek 0 14.247.323,5520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922423BIST