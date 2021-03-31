***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 20:43
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SKBNK, TRASKBNK91N8 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SKBNK, TRASKBNK91N8 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 31.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52,617,016.75 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
- % 5'inin 2,630,850.84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 25,689,566.41 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,
- Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24,296,599.50 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,
Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5,999,705.09 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4,049,570.86 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29,739,137.27 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10,049,275.95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14,247,323.55 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KDT finansal tablo.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.860.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 114.311.046,2
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 0 75.375.829,07
4. Vergiler ( - ) 0 22.758.812,32
5. Net Dönem Kârı 0 52.617.016,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 5.999.705,09
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 2.630.850,84
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 43.986.460,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 29.739.137,27
19. Olağanüstü Yedek 0 14.247.323,55
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922423
BIST