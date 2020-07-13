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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.07.2020 20:28
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C Ticaret Bakanlığı'na Yapılan Başvuru.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 10.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
10.07.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadilini onaylamıştır. SPK onayına müteakip Bankamız esas sözleşmesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859589


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Frank 7,2577 7,3014 % -0,04  
Riyal 1,8237 1,8328 % -0,01  
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Altın Gr. 398 398 0,68  
Cumhuriyet 2.587 2.607 2,50  
Tam 2.665 2.675 2,70  
Yarım 1.293 1.309 1,30  
Çeyrek 647 655 0,60  
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