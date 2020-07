***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na Yapılan Başvurumuz onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Ek Açıklamalarİlgi: 13.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.13.07.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 21.07.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 29.07.2020 tarihinde Bankamıza tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdfEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdfEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864010BIST