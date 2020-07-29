***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 21:58
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na Yapılan Başvurumuz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
13.07.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 21.07.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 29.07.2020 tarihinde Bankamıza tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864010
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