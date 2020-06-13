***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.06.2020 18:03
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Şekerbank'ın "B-" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "B" olan Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "b-" olan Finansal Kapasite Notu'nu, "BB+(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu ve Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu negatif yönlü izlemeye almis ayrıca Banka'nın Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu derecelendirme kriterlerinde yapılan bir güncelleme nedeniyle "CCC+"dan "CCC"ye revize etmiştir. Destek Notu "5" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851117
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6579
18:05379,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,29
|Açılış
|: 379,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5201
|8,5628
|% -0,88
|
|Frank
|7,1327
|7,1757
|% -1,16
|
|Riyal
|1,8116
|1,8207
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|2,90
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.482
|-3,20
|
|Tam
|2.529
|2.551
|-3,20
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,60
|
|Çeyrek
|617
|623
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,03
|39,03
|0,48
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:57RAYSG
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17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333