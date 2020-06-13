***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Şekerbank'ın "B-" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "B" olan Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "b-" olan Finansal Kapasite Notu'nu, "BB+(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu ve Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu negatif yönlü izlemeye almis ayrıca Banka'nın Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu derecelendirme kriterlerinde yapılan bir güncelleme nedeniyle "CCC+"dan "CCC"ye revize etmiştir. Destek Notu "5" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851117BIST