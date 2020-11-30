***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, 31.12.2019 itibariyle yaptığı değerlendirmeye istinaden Bankamızı yatırım yapılabilir kategorisinde sınıflandırarak, uzun vadeli notunu "BBB+(Trk)"dan "BBB(Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-2 (Trk)"den "A-3 (Trk)" seviyesine revize etmiş olup, görünümleri ise "stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-" ve görünümlerini de "Negatif" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890633BIST