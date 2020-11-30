***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.11.2020 19:25
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, 31.12.2019 itibariyle yaptığı değerlendirmeye istinaden Bankamızı yatırım yapılabilir kategorisinde sınıflandırarak, uzun vadeli notunu "BBB+(Trk)"dan "BBB(Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-2 (Trk)"den "A-3 (Trk)" seviyesine revize etmiş olup, görünümleri ise "stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-" ve görünümlerini de "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890633
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0246
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05447,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,71
|Açılış
|: 447,70
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.241
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7993
|7,8050
|% -0,11
|
|Euro
|9,3202
|9,3270
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3922
|10,4444
|% 0,34
|
|Frank
|8,5932
|8,6450
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0769
|2,0873
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-4,54
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem