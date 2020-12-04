***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.12.2020 18:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B-", Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B", Finansal Kapasite Notu'nu "b-", Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu "BB+(tur)", Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu "CCC" ve Destek Notu "5" olarak açıklayarak Banka'nın tüm notlarını teyit ettiğini bildirmiştir. Fitch Ratings ayrıca, Şekerbank'ın notları üzerindeki negatif izleme durumunu, Banka'nın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması üzerine kaldırdığını da açıklamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891510
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 460,50
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8038
|7,8063
|% 0,44
|
|Euro
|9,4808
|9,4888
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4922
|10,5448
|% 0,65
|
|Frank
|8,7247
|8,7773
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0707
|2,0810
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-7,19
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,35
|