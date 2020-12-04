***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B-", Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B", Finansal Kapasite Notu'nu "b-", Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu "BB+(tur)", Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu "CCC" ve Destek Notu "5" olarak açıklayarak Banka'nın tüm notlarını teyit ettiğini bildirmiştir. Fitch Ratings ayrıca, Şekerbank'ın notları üzerindeki negatif izleme durumunu, Banka'nın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması üzerine kaldırdığını da açıklamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891510BIST