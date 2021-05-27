***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2021 22:18
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın tüm kredi notlarını ve görünümlerini teyit ederek Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B-", Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B", Finansal Kapasite Notu'nu "b-", Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BB+(tur)", Destek Notu "5" ve Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu "CCC" olarak açıklamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938536
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0751
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4357
En Düşük
10,2928
18:05518,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,73
|Açılış
|: 518,45
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4910
|8,4960
|% 0,47
|
|Euro
|10,3745
|10,3908
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0327
|12,0931
|% 1,08
|
|Frank
|9,4320
|9,4888
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2582
|2,2696
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|1,89
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|0,46
|