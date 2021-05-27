***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın tüm kredi notlarını ve görünümlerini teyit ederek Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B-", Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu "B", Finansal Kapasite Notu'nu "b-", Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BB+(tur)", Destek Notu "5" ve Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu "CCC" olarak açıklamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938536BIST