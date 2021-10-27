***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2021 18:18
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR-Eurosia RatB+(Trk)"ya, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-3 (Trk)"den "A-2 (Trk)" seviyesine yükseltmiştir. JCR ayrıca Şekerbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-"den "BB"ye, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise "C"den "B"ye yükselterek tüm notların görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972940
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1194
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35551,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,53
|Açılış
|: 551,49
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5242
|9,5258
|% 0,48
|
|Euro
|11,1311
|11,1465
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1027
|13,1684
|% 0,86
|
|Frank
|10,4044
|10,4670
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5330
|2,5457
|% 0,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,70
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
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