***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurosia RatB+(Trk)"ya, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-3 (Trk)"den "A-2 (Trk)" seviyesine yükseltmiştir. JCR ayrıca Şekerbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-"den "BB"ye, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise "C"den "B"ye yükselterek tüm notların görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972940BIST