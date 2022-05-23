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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.05.2022 15:23
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BB+(tur)"den "BBB-(tur)"e yükseltmiş ilgili not artışına  transformasyon programının da desteği ile karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda Bankanın kredi değerliliğindeki artışı dayanak göstermiştir. Fitch Ratings, Bankanın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031753


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MZHLD 47,50 5.650.454 % 9,95  
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Tam 6.252 6.410 -2,27  
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Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,15  
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