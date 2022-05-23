***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BB+(tur)"den "BBB-(tur)"e yükseltmiş ilgili not artışına transformasyon programının da desteği ile karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda Bankanın kredi değerliliğindeki artışı dayanak göstermiştir. Fitch Ratings, Bankanın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031753BIST