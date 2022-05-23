***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.05.2022 15:23
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BB+(tur)"den "BBB-(tur)"e yükseltmiş ilgili not artışına transformasyon programının da desteği ile karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda Bankanın kredi değerliliğindeki artışı dayanak göstermiştir. Fitch Ratings, Bankanın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031753
BIST
16:382.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -15,67
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
16:3815,8417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0311
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
16:3816,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1009
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
16:38944,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,36
|Açılış
|: 944,76
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PRKAB
|38,34
|90.955.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.213.376
|% 9,95
|
|MZHLD
|47,50
|5.650.454
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.479.493
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.831.087
|% 9,87
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|634,20
|31.297.378
|% -9,79
|
|SELVA
|10,17
|25.535.350
|% -8,79
|
|MEPET
|4,59
|28.946.612
|% -8,20
|
|OZRDN
|9,22
|1.868.255
|% -7,80
|
|THYAO
|42,76
|2.718.973.887
|% -0,23
|
|GARAN
|15,33
|2.117.257.471
|% -5,66
|
|ASELS
|23,38
|1.955.415.857
|% 2,63
|
|SISE
|19,19
|1.671.308.661
|% -1,18
|
|SAHOL
|19,54
|1.311.981.543
|% -1,01
|
|SKBNK
|1,26
|472.516.839
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,36
|950.583.949
|% 0,69
|
|METRO
|1,21
|279.207.370
|% 0,83
|
|KARSN
|5,83
|1.204.437.567
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,58
|456.639.989
|% -1,90
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8411
|15,8467
|% -0,16
|
|Euro
|16,8955
|16,9116
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,8316
|19,9311
|% 0,33
|
|Frank
|16,3301
|16,4285
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2068
|4,2279
|% -0,28
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,84
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.291
|6.386
|2,00
|
|Tam
|6.252
|6.410
|-2,27
|
|Yarım
|3.022
|3.101
|-1,10
|
|Çeyrek
|1.516
|1.550
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,28
|
Seans Raporu
16:36
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16:51MEPET
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 069, 606 adet işlem
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16:50ULUSE
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 168.40 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 028 adet işlem
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16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, FROTO, KCHOL
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 65 kaybederek (% -0.55 ) 2, 113
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, LIDFA, INTEM, PRKAB