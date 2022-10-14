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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

14.10.2022 20:10
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın aktif kalitesi ve sürdürülebilir karlılık başlıkları öncelikli olmak üzere son 3 yılda finansal performansında gösterdiği kayda değer gelişimi dayanak göstererek Banka'nın tüm uzun vadeli notlarını yükseltmiş, görünümünü ise durağan olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre Banka'nın Uzun Vadeli Mevduat  Notu Caa2'den Caa1'e Uzun Vadeli Ulusal Mevduat Notu B1.tr'den Baa3.tr'ye Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu Caa1'den B3'e, Ulusal Uzun Vadeli Karşı Taraf Notu Baa3.tr'den A3.tr'ye, Kısa Vadeli Ulusal Karşı Taraf Notu TR-3'ten TR-2'ye yükseltilmiş olup, Kısa Vadeli Mevduat Notu ile Kısa Vadeli Karşı Taraf Riski Notu Not-Prime olarak teyit edilmiş ve Temel Kredi Değerlendirme Notu (Baseline Credit Assessment) caa2'den caa1'e, görünümü ise durağan olarak yukarı yönlü güncellenmiştir. Bu doğrultuda, Moody's 16 Ağustos 2022 tarihinde Şekerbank'ın notlarını yükseltmek üzere başlattığı değerlendirme sürecini söz konusu not artışı ile neticelendirmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072391


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