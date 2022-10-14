***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.10.2022 20:10
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın aktif kalitesi ve sürdürülebilir karlılık başlıkları öncelikli olmak üzere son 3 yılda finansal performansında gösterdiği kayda değer gelişimi dayanak göstererek Banka'nın tüm uzun vadeli notlarını yükseltmiş, görünümünü ise durağan olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre Banka'nın Uzun Vadeli Mevduat Notu Caa2'den Caa1'e Uzun Vadeli Ulusal Mevduat Notu B1.tr'den Baa3.tr'ye Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu Caa1'den B3'e, Ulusal Uzun Vadeli Karşı Taraf Notu Baa3.tr'den A3.tr'ye, Kısa Vadeli Ulusal Karşı Taraf Notu TR-3'ten TR-2'ye yükseltilmiş olup, Kısa Vadeli Mevduat Notu ile Kısa Vadeli Karşı Taraf Riski Notu Not-Prime olarak teyit edilmiş ve Temel Kredi Değerlendirme Notu (Baseline Credit Assessment) caa2'den caa1'e, görünümü ise durağan olarak yukarı yönlü güncellenmiştir. Bu doğrultuda, Moody's 16 Ağustos 2022 tarihinde Şekerbank'ın notlarını yükseltmek üzere başlattığı değerlendirme sürecini söz konusu not artışı ile neticelendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072391
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0632
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6035
En Düşük
18,5217
18:0518,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0557
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05981,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,54
|Açılış
|: 981,86
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5760
|18,6035
|% 0,34
|
|Euro
|18,0780
|18,0900
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6977
|20,8015
|% -1,30
|
|Frank
|18,4060
|18,5169
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-23,28
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-12,41
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.627
|6.711
|-79,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,39
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-2,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem