***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.05.2023 18:38
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB-(tur)"den "BBB(tur)"ye yükseltmiş, ulusal not görünümünü negatiften durağana revize etmiştir. Söz konusu not artışına bankanın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden diğer Türk ihraççılara göre artan kredi değerliliği dayanak olarak gösterilmiştir. Fitch Ratings Bankanın Uzun Vadeli YP ve Uzun Vadeli TL notlarını "B-", Kısa Vadeli YP ve Kısa Vadeli TL notlarını "B", görünümlerini ise negatif olarak teyit etmiştir. Ayrıca Finansal Kapasite Notu "b-" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149092
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0498
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.278,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.278,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.279,06
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5162
|19,5204
|% 0,10
|
|Euro
|21,3966
|21,4069
|% -0,23
|
|Sterlin
|24,5633
|24,6864
|% 0,12
|
|Frank
|21,8240
|21,9555
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1897
|5,2157
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|15,91
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|10,21
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.574
|4.659
|43,00
|
|Çeyrek
|2.280
|2.322
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,07
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|-0,17
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM