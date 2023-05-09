***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB-(tur)"den "BBB(tur)"ye yükseltmiş, ulusal not görünümünü negatiften durağana revize etmiştir. Söz konusu not artışına bankanın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden diğer Türk ihraççılara göre artan kredi değerliliği dayanak olarak gösterilmiştir. Fitch Ratings Bankanın Uzun Vadeli YP ve Uzun Vadeli TL notlarını "B-", Kısa Vadeli YP ve Kısa Vadeli TL notlarını "B", görünümlerini ise negatif olarak teyit etmiştir. Ayrıca Finansal Kapasite Notu "b-" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149092BIST