***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI) Ratings, Şekerbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notunu "b- ", Temel Finansal Güç Notunu "b" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227891BIST