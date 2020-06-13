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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

13.06.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
25.03.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Dr. Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye ( Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, iş planları ile ilgili konu ve kararlar, insan kaynakları politikası, grup ve iştirakler ile ilgili işlemler, Yönetim Kurulu'nca ve yönetmeliklerle değişik konularda verilen görev ve yetkiler), Beibit Karymsakov Başkan Yardımcısı, Emin Erdem: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Üyesi), Erdal Batmaz: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Yedek Üyesi), Nariman Zharkinbayev Murahhas Üye - Genel Müdür Vekili (Kredi Komitesi Üyesi ), Aidar Ryskulov: Üye, Almat Zhamiyev: Üye, Çetin Aydın: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Bağımsız Üye
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
11
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nariman Zharkinbayev - Genel Müdür Vekili
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir, ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAPta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851119


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