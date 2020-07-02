***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi25.03.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiDr. Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye ( Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, personel politikaları ile iştirakler koordinasyonu), Beibit Karymsakov: Başkan Yardımcısı, Nariman Zharkinbayev: Murahhas Üye - Genel Müdür Vekili, Orhan Karakaş: Murahhas Üye, Levend Torusdağ: Üye, Çetin Aydın: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Mehmet Ertürkmen: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Üye, Almat Zhamiyev: Üye, Yusuf Tuna: Bağımsız Üyeİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı11Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim bölümünde yer verilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıDr. Hasan Basri Göktanİcra başkanı / genel müdürün adıNariman Zharkinbayev - Genel Müdür VekiliYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir, ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAPta açıklanmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalarKadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854276BIST