***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı33Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim/2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Kurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet RaporuÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Aidar Ryskulov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Levend Torusdağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ertürkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Ayhan Altıntaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Almat Zhamiyev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yusuf Tuna Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Dr. Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Beibit Karymsakov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Dr. Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Nariman Zharkinbayev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Orhan Kararkaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854277BIST