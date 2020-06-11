***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/06/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi11/06/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/01/2020AçıklamaBankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında 11.06.2019 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşme bir derecelendirme dönemi (1 yıl) daha geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850671BIST