***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.06.2020 16:11
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/01/2020
Açıklama
Bankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında 11.06.2019 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşme bir derecelendirme dönemi (1 yıl) daha geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850671
BIST
17:00109.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -408,47
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:006,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:007,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0676
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7787
En Düşük
7,6811
17:00381,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,66
|Açılış
|: 381,37
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,64
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.935.956
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.448.885
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|20.848.564
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.570.010
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,97
|1.202.575.274
|% 1,03
|
|ASELS
|32,26
|879.777.559
|% 0,19
|
|GARAN
|8,13
|734.619.502
|% -0,73
|
|PETKM
|3,88
|656.928.783
|% 2,11
|
|SOKM
|13,08
|529.812.995
|% 4,81
|
|EKGYO
|1,97
|1.202.575.274
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|396.110.621
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|489.781.765
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|371.170.772
|% 1,49
|
|PETKM
|3,88
|656.928.783
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6150
|8,6582
|% 0,09
|
|Frank
|7,2261
|7,2697
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8140
|1,8231
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.491
|8,70
|
|Tam
|2.539
|2.560
|9,00
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|6,30
|
|Çeyrek
|620
|625
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,97
|38,97
|-2,76
|
Seans Raporu
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17:13XU100
Endeks 109, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 13, 556.00 milyon TL de
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17:11YAPRK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 764 adet işlem
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17:10KENT
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 476.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 187 adet işlem
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -602, 77 kaybederek (% -0.59 ) 101, 935
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EGCYH, EGCEY, EGCYO