Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

25.01.2021 14:18



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2021
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne  uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu"  tamamlanmıştır. 2019 yılında 9,42 (%94,21) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 2020 yılı için yapılan değerlendirmede 9,43 (%94,31) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.  Ayrıca bu rapor Bankamız internet sitesinde (www.sekerbank.com.tr) yayınlanacaktır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,95 95,75 99,2 90,73 94,31




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904152


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:141.547
Değişim :  0,27% |  4,21
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 231,10 2.533.318 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
ESEN 26,86 127.759.321 % 9,99  
daha fazla
14:12 Alış Satış %  
Dolar 7,3769 7,3807 % -0,40  
Euro 8,9729 8,9800 % -0,47  
Sterlin 10,0852 10,1358 % -0,23  
Frank 8,2966 8,3466 % -0,47  
Riyal 1,9630 1,9728 % -0,33  
daha fazla
14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 7,66  
Altın Gr. 443 443 0,87  
Cumhuriyet 2.933 2.977 18,00  
Tam 2.922 2.996 21,07  
Yarım 1.413 1.449 10,19  
Çeyrek 708 725 5,09  
Gümüş.Ons 25,68 25,72 0,25  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,76 55,76 0,51  
Seans Raporu 14:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru