***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/06/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi11/06/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi25/01/2021AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 2019 yılında 9,42 (%94,21) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 2020 yılı için yapılan değerlendirmede 9,43 (%94,31) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Bankamız internet sitesinde (www.sekerbank.com.tr) yayınlanacaktır.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,95 95,75 99,2 90,73 94,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904152BIST