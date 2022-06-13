***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/06/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/06/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi25/01/2022AçıklamaBankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında 13.06.2022 tarihinde 1 yıl süreli geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036944BIST