***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.06.2022 16:00
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2022
Açıklama
Bankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında 13.06.2022 tarihinde 1 yıl süreli geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036944
BIST
17:212.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -17,34
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2117,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1361
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2118,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:211.014,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,95
|Açılış
|: 1.014,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:19
|EUREN
|23,76
|383.792.616
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.171.889
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|FONET
|14,34
|153.942.363
|% 9,89
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.938
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,78
|297.742.033
|% -7,29
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,46
|177.010.839
|% -7,08
|
|THYAO
|47,10
|5.143.770.088
|% 0,86
|
|EREGL
|31,58
|2.352.354.968
|% -4,99
|
|SISE
|22,20
|1.913.476.589
|% -0,09
|
|KRDMD
|13,25
|1.407.584.892
|% -5,29
|
|SASA
|42,72
|1.226.096.487
|% -2,82
|
|EKGYO
|2,60
|613.884.885
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|273.967.934
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,78
|895.846.165
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,06
|631.561.267
|% 0,25
|
|ODAS
|2,85
|396.455.245
|% -2,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2417
|17,2503
|% 0,82
|
|Euro
|18,0405
|18,0622
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9025
|21,0073
|% -0,49
|
|Frank
|17,2534
|17,3573
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% 0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,93
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.721
|6.831
|-109,00
|
|Yarım
|3.299
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,95
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 26 kaybederek (% -0.63 ) 2, 263
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ORCAY, EUREN, UFUK, BRKO
-
17:34
UFUK, EUREN, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
CEMTS, TSGYO, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34BRISA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.62 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 817 adet işlem