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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

13.06.2022 16:00
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2022
Açıklama

Bankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş."  arasında 13.06.2022 tarihinde 1 yıl süreli geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036944


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