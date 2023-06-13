***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.06.2023 13:35
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2023
Açıklama
Bankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında 13.06.2023 tarihinde 1 yıl süreli geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158257
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -160,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0378
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2357
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.483,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|17,38
|31.961.759
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.116.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.643.537
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.593.035
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,45
|230.772
|% -8,25
|
|IMASM
|16,15
|1.639.905.369
|% -8,24
|
|BRSAN
|240,20
|967.087.249
|% -7,97
|
|THYAO
|177,90
|8.085.350.544
|% -2,95
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|EREGL
|37,30
|4.266.157.640
|% -1,69
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|EKGYO
|7,43
|2.224.039.745
|% -3,88
|
|YKBNK
|11,74
|3.202.150.283
|% -0,84
|
|ISCTR
|12,95
|2.586.110.783
|% -1,15
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6443
|23,6503
|% 0,16
|
|Euro
|25,5676
|25,5905
|% 0,93
|
|Sterlin
|29,7016
|29,8506
|% 0,81
|
|Frank
|25,9981
|26,1547
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2840
|6,3155
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,31
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.837
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|2,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem