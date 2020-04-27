***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdürü Sn. Erdal Erdem 27.04.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevine vekaleten Kazakistan Samruk Kazyna Devlet Fonu'nu temsilen Yönetim Kurulu'nda görev yapan Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nariman Zharkinbayev atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840433BIST