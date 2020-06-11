***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 16:00
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üzeyir Baysal, 11.06.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
Boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ertürkmen ve Levent Torusdağ atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850666
BIST
17:16109.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -469,84
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:166,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0506
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:167,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0707
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:16382,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,48
|Açılış
|: 382,19
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|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,35
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.960.640
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.594.456
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|22.906.121
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.707.896
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.895.987
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,95
|1.239.998.547
|% 0,00
|
|ASELS
|32,22
|889.028.680
|% 0,06
|
|GARAN
|8,12
|745.985.309
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|660.583.412
|% 2,37
|
|SOKM
|13,10
|542.904.636
|% 4,97
|
|EKGYO
|1,95
|1.239.998.547
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|413.307.705
|% 5,88
|
|IHLGM
|1,67
|489.997.803
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|376.130.512
|% 1,49
|
|PETKM
|3,89
|660.583.412
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6204
|8,6636
|% 0,15
|
|Frank
|7,2267
|7,2703
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8127
|1,8218
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,64
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.494
|11,70
|
|Tam
|2.542
|2.563
|12,20
|
|Yarım
|1.241
|1.251
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,21
|39,21
|-2,52
|