***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜzeyir Baysal, 11.06.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.Boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ertürkmen ve Levent Torusdağ atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850666BIST