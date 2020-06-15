***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ana hissedarlarından biri olan Kazakistan Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna ile Samruk-Kazyna Invest LLP tarafından, Bankamıza aşağıdaki bildirimde bulunulmuştur.Kazakistan Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna'ya ait %19,37 oranındaki Şekerbank T.A.Ş. ortaklık paylarının tamamının Samruk-Kazyna Invest LLP'ye devrine ilişkin, Kazakistan Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna ve Samruk-Kazyna Invest LLP arasında gerekli karar alınmış olup anılan devre ilişkin başvuru Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 15.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851291BIST