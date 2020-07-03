***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 00:15
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Ertürkmen'in görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek olmasından dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Tuna tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854280
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
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|Önceki Kapanış
|: 115.315
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117.178
En Düşük
115.746
18:056,8553
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
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392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5188
|8,5615
|% 0,02
|
|Frank
|7,2225
|7,2660
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,09
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.556
|8,90
|
|Tam
|2.609
|2.622
|9,10
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,40
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|0,04
|