***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mehmet Ertürkmen'in görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek olmasından dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Tuna tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854280BIST