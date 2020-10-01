***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere 10 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan kredi ile küçük ve mikro işletmeler ile çiftçilerin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana 67 yıldır kırsal gelişime dayalı ekonomik kalkınmayı ve üretimi destekleyen Şekerbank, "Anadolu Bankacılığı" alanındaki yetkinliği ile kapsayıcı büyümeye katkı sağlamaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877875BIST