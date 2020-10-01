***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 22:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ile Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere 10 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan kredi ile küçük ve mikro işletmeler ile çiftçilerin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana 67 yıldır kırsal gelişime dayalı ekonomik kalkınmayı ve üretimi destekleyen Şekerbank, "Anadolu Bankacılığı" alanındaki yetkinliği ile kapsayıcı büyümeye katkı sağlamaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877875
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,27
|Açılış
|: 474,29
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
476,13
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7356
|7,7407
|% 0,25
|
|Euro
|9,0822
|9,0924
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9435
|9,9934
|% 0,18
|
|Frank
|8,3889
|8,4394
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0574
|2,0678
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,53
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,37
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,18
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051