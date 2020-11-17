***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 11.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızBilindiği üzere, Bankamız tarafından "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 11.12.2019 tarihinde TRSSKBKA0017 ISIN kodlu 250.000.000. TL bedelli ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmiştir.Anılan borçlanma aracının Bankamızın ana hissedarlarından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ve bağlı ortaklığının elinde bulunan toplam 233.767.000 TL tutarındaki kısmının, başvuru kapsamında, 28.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanan Bankamızın 702.000.000 TL tutarlı nakit sermaye artışına katılınması amacıyla itfa edilmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 17.11.2020 tarihinde alınan yazı ile uygunluk verilmiş olup rüçhan hakkı kullanım süresi içinde izahnamede yer alan koşullar çerçevesinde ana hissedarımız tarafından sermaye artışına iştirak edilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888973BIST