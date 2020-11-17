***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 18:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 11.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bilindiği üzere, Bankamız tarafından "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 11.12.2019 tarihinde TRSSKBKA0017 ISIN kodlu 250.000.000. TL bedelli ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmiştir.
Anılan borçlanma aracının Bankamızın ana hissedarlarından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ve bağlı ortaklığının elinde bulunan toplam 233.767.000 TL tutarındaki kısmının, başvuru kapsamında, 28.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanan Bankamızın 702.000.000 TL tutarlı nakit sermaye artışına katılınması amacıyla itfa edilmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 17.11.2020 tarihinde alınan yazı ile uygunluk verilmiş olup rüçhan hakkı kullanım süresi içinde izahnamede yer alan koşullar çerçevesinde ana hissedarımız tarafından sermaye artışına iştirak edilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888973
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
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|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
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|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
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9,2594
En Düşük
9,1109
18:05466,81
En Yüksek
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|: -0,25%
|| -1,17
|Açılış
|: 466,81
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6877
|7,6894
|% -0,23
|
|Euro
|9,1215
|9,1322
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,1694
|10,2204
|% 0,25
|
|Frank
|8,4174
|8,4681
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0461
|2,0564
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-1,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
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17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR