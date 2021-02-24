***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 18:38
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Zehra Karaca Işık'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912388
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0857
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,44
|Açılış
|: 415,91
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1749
|7,1781
|% 1,03
|
|Euro
|8,7160
|8,7223
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0948
|10,1454
|% 0,96
|
|Frank
|7,8792
|7,9267
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9083
|1,9179
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,85
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,10
|
|B. Petrol
|65,96
|65,96
|1,48
|