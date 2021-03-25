***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 17:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.11.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkında
İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunun Şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu.
İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde halka arz başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920523
BIST
17:341.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:347,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0365
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:349,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0381
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:34444,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,34
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VERTU
|29,26
|62.698.936
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.686.484
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.108
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,10
|3.236.753.973
|% -1,39
|
|SASA
|46,88
|1.729.191.073
|% -0,89
|
|KOZAL
|122,10
|1.189.491.307
|% 2,78
|
|THYAO
|12,79
|921.782.928
|% -1,69
|
|PETKM
|5,71
|883.043.629
|% 1,60
|
|GARAN
|7,10
|3.236.753.973
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,22
|312.430.801
|% 2,52
|
|TSKB
|1,43
|285.607.817
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,19
|376.923.896
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,91
|322.799.001
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9575
|% 0,46
|
|Euro
|9,4047
|9,4230
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,8755
|10,9301
|% 0,61
|
|Frank
|8,4442
|8,4950
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,27
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
17:34
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 31 kaybederek (% -0.44 ) 1, 441
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17:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, SKBNK, TSKB
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17:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VERTU, KSTUR
-
17:46XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 24, 848.00 milyon TL de
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17:46KONYA
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1, 096.40 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 307 adet işlem