***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Şirketimizin 29.05.2021 tarihli açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye iletilen yazı ile başvurunun Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri kapsamında olumsuz karşılanmasına karar verildiği, Şirketin paylarının halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart – 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı ve esas sözleşme hükümlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvuru yapılması gerektiği bildirilmişti.Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru kapsamında İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye bugün tarihli tebliğ edilen 26.08.2021 tarih ve 44/12 sayılı yazı ile Şirketin GYO statüsünün devam etmesine ve bu kapsamda Şirketin paylarının halka arzının en geç 31.12.2022 tarihli finansal tabloları ile gerçekleştirilmesini teminen ek süre verilmesine, Kurul tarafından iletilen tüm eksiklerin giderilmesi ve talep edilen hususların yerine getirilmesi suretiyle halka arz başvurusunun makul bir süre içerisinde Kurula iletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şeker GYO tarafından SPK yazısında belirtilen düzenlemelerin yapılmasını takiben, piyasa koşulları da dikkate alınarak tanınan ek süre içerisinde yeniden halka arz başvurusu gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962101BIST