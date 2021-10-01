***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere 2020 yılı Eylül ayında edinilen 10 milyon dolara ek olarak 5 milyon dolar tutarında yeni bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen kredi ile covid-19 süreci nedeniyle nakit akışı olumsuz etkilenen esnaf, işletme ve çiftçilerin finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966220BIST