***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.09.2021 tarihli özel durum açıklamamızİlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzının en geç 31.12.2022 tarihli finansal tabloları ile gerçekleştirilmesini teminen ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu.İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2021 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.03.2022 tarihinde halka arz başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010719BIST