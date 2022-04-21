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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 15:40
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 12.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız ve ilgili tahvilin hüküm ve şartlarının tadili hakkında
Bankamız tarafından 2017 yılında döviz cinsinden 2027 yılı vade ile yurtdışında ihraç edilmiş katkı sermaye hükmünü haiz borçlanma aracının yenilenmek üzere hüküm ve şartlarının tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlüğü yetkilendirmiş ve BDDK iznine istinaden, tahvilin katkı sermaye hükmü korunarak şartlarının tadili süreci başlatılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022674


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