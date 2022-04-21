***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız ve ilgili tahvilin hüküm ve şartlarının tadili hakkındaBankamız tarafından 2017 yılında döviz cinsinden 2027 yılı vade ile yurtdışında ihraç edilmiş katkı sermaye hükmünü haiz borçlanma aracının yenilenmek üzere hüküm ve şartlarının tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlüğü yetkilendirmiş ve BDDK iznine istinaden, tahvilin katkı sermaye hükmü korunarak şartlarının tadili süreci başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022674BIST