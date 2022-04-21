***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 15:40
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız ve ilgili tahvilin hüküm ve şartlarının tadili hakkında
Bankamız tarafından 2017 yılında döviz cinsinden 2027 yılı vade ile yurtdışında ihraç edilmiş katkı sermaye hükmünü haiz borçlanma aracının yenilenmek üzere hüküm ve şartlarının tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlüğü yetkilendirmiş ve BDDK iznine istinaden, tahvilin katkı sermaye hükmü korunarak şartlarının tadili süreci başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022674
BIST
16:052.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
16:0514,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7016
En Düşük
14,6564
16:0516,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0963
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
16:05920,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,81
|Açılış
|: 920,56
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SMART
|6,27
|23.101.057
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.486.334
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.344.633
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|53.326.630
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,44
|14.769.119
|% 9,33
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|158.547.189
|% -4,75
|
|MEPET
|3,49
|6.578.966
|% -4,12
|
|KAPLM
|50,20
|7.257.272
|% -3,74
|
|MANAS
|26,36
|62.010.949
|% -3,73
|
|THYAO
|39,96
|3.704.791.103
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,14
|2.736.028.447
|% 7,90
|
|GARAN
|14,43
|2.618.647.871
|% 1,69
|
|KRDMD
|16,34
|1.917.494.387
|% 0,86
|
|ASELS
|28,22
|1.594.742.902
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,14
|2.736.028.447
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|646.522.161
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,66
|1.100.859.915
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,33
|1.207.667.049
|% 0,38
|
|TSKB
|2,04
|416.909.979
|% 2,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6968
|14,7012
|% 0,20
|
|Euro
|16,0150
|16,0282
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,1134
|19,2093
|% -0,01
|
|Frank
|15,4181
|15,5110
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9067
|3,9263
|% 0,18
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-9,26
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.210
|11,00
|
|Tam
|6.090
|6.242
|12,60
|
|Yarım
|2.944
|3.019
|6,10
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,54
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20EMKEL
Yüzde 5.00 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 969, 847 adet işlem
-
16:19TRGYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 419, 132 adet işlem
-
16:18TDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 103 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 35, 648.00 milyon TL de
-
16:17PEKGY
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 215, 411 adet işlem