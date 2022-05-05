***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız21.04.2022 tarihinde Bankamız tarafından yapılan açıklamaya istinaden, 2017 yılında yurtdışında ihraç edilmiş, başlangıç vadesi 12.06.2022 ve nihai vadesi 12.06.2027 olan katkı sermaye hükmünü haiz borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının tadil edilmesine ilişkin başlatılan süreç, yatırımcıların rızası ile başarılı bir şekilde tamamlanmış ve 4 Mayıs 2022 tarihi itibariyle bahse konu borçlanma aracının tamamının başlangıç vadesi 14 Haziran 2027 ve nihai vadesi 12 Haziran 2032 olarak güncellenmiştir. Böylelikle Bankamızın 85 milyon USD katkı sermaye niteliğinde borçlanma aracının tamamı başlangıç vadesinden önce yenilenmiş olup ilgili ihraç tertip belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026498BIST