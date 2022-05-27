***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızİlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2021 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.03.2022 tarihinde halka arz başvurusu yapıldığı duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2022 tarih ve 2022/25 sayılı bülteninde Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 610.166.462 TL'den 813.555.283 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edeceği 203.388.821 TL nominal değerli 203.388.821 adet payın halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verildiği yer almakta olup 1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Halka arza ilişkin takvim ve dokümanlar KAP ile Şeker GYO ve Şeker Yatırım'a ait internet sitelerinde ilan edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032859BIST