***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 18:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 13.06.2022 tarih ve 167 sayılı kararı ile Mutlu Akpara'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037009
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1477
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -15,44
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2447
|17,2556
|% 0,85
|
|Euro
|18,0470
|18,0698
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9095
|21,0143
|% -0,46
|
|Frank
|17,2439
|17,3478
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5798
|4,6028
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,49
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-14,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.719
|6.852
|-88,00
|
|Yarım
|3.299
|3.351
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,26
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,39
|