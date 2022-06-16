***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 18:32
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel mevzuatında yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla iştirakimiz Şekerbank International Banking Unit Ltd.'nin ismi Şeker International Banking Unit Ltd. olarak değiştirilmiş ve tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037785
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0754
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2107
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.025,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.025,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.025,69
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2986
|17,3066
|% 0,40
|
|Euro
|18,1941
|18,2302
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,2280
|21,3345
|% 1,55
|
|Frank
|17,7948
|17,9020
|% 3,12
|
|Riyal
|4,5977
|4,6207
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|8,91
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.773
|6.889
|18,00
|
|Yarım
|3.325
|3.369
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.684
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,11
|